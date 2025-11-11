日本テレビの菅谷大介アナウンサーが11月8日、消化管からの出血で亡くなっていたことがわかった。53歳という若さだった。日本テレビによると、菅谷アナは今月7日の夜に勤務を終えて帰宅後、不調を訴えて都内の病院に緊急搬送。その後に容態が急変し、翌日午後に死去した。【写真】自身のSNSですい臓がんであることを明かした菅谷大介アナ。直近の姿ほか菅谷アナは国際基督教大学大学院終了後、1997年に日本テレビに入社。同期