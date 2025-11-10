米国のグラス駐日大使は10日、高市早苗首相の台湾に関する国会答弁を巡り「汚い首は斬ってやる」とX（旧ツイッター）に投稿した中国の薛剣駐大阪総領事について「高市首相と日本国民を脅しにかかっている」と非難した。自身のXに英語と日本語で投稿した。グラス氏は、薛氏が6月にXでイスラエルを、ホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）を行ったナチス・ドイツと同一視する投稿をしたことに触れ「再び本性が露呈した」と指摘した。