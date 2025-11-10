AGI(汎用人工知能)の達成に向けた競争が、データセンターへの投資と建設を急激に加速させており、そのペースは部品の製造能力をはるかに超えています。AI関連の需要に追いつくための苦戦はストレージ不足にも現れており、HDDの納期が2年以上の遅れを見せていると報じられています。Hard drives on backorder for two years as AI data centers trigger HDD shortage - delays forcing rapid transition to QLC SSDs | Tom's Hardwa