メガハウスよりサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』たちとおうちでゲームセンター気分が味わえる「すみっコぐらし キャンディきゃっちパーティ！」が登場する。年末年始のお家ゲームはこれで決まり♪☆楽しくゲームセンター気分で遊べる「キャンディキャッチャー」をチェック！（写真7点）＞＞＞本商品は、ゲームセンターで人気の「キャンディキャッチャー」を家庭用にアレンジした2人対戦型のアクションゲーム。可