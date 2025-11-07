マツダは今年4月から9月までの決算を発表し、最終損益は452億円の赤字となりました。マツダがきょう発表した今年4月から9月までの半年間の決算は、売り上げが前の年からおよそ6%減って2兆2384億円となりました。本業のもうけを示す営業利益も538億円の赤字となり、最終損益は452億円の赤字となりました。主な要因はアメリカのトランプ政権による関税負担で、営業利益が971億円押し下げられました。下期は「新型CX-5」の投入やコス