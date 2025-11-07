巨人の阿部慎之助監督（４６）が７日、秋季キャンプに合流した育成ドラフト５位の知念大成外野手（２５＝オイシックス）について言及した。第３クール初日を迎えたこの日、知念はオイシックスのユニホーム姿でジャイアンツタウンスタジアムに姿を現した。アップから加わり、ロングティーでは同じ沖縄尚学出身のリチャードから助言を受ける一面も垣間見えた。規定上、高校・大学を除く独立リーグなどの選手はこの時期から参加