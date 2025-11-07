日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円３８～４０銭と前営業日比４８銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円８８～９２銭と同１９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５３２～３３ドルと同０．００２４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS