シャークニンジャは、小型キッチン家電ブランド「Ninja」(ニンジャ）の加熱調理家電として、強力熱風で調理から保存、温め直しまでできる「Ninja Crispi（クリスピー） テーブルクッカー」を2025年11月21日（金）に発売します。カラーはベージュ、ネイビー、セージグリーン（公式ストア限定カラー）の3色。実売価格は2万9700円（税込）。 「Ninja Crispi テーブルクッカー」（ベージュ） 記事のポイント 強力な熱風と熱