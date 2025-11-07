メ～テレ（名古屋テレビ） 11月に愛知県西尾市で起きた死亡ひき逃げ事件で、警察に出頭してきたブラジル国籍の男が逮捕されました。 ひき逃げと無免許過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍のイチキ・ステラリ・トーマス・ユキ容疑者（21）です。 警察によりますと、イチキ容疑者は11月2日未明、西尾市西幡豆町で、無免許で軽自動車を運転したうえ、対向車線にはみ出して軽トラックと正面衝突し、