大リーグ機構は6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を発表し、ドジャース大谷翔平投手（31）がナ・リーグDH部門で選出された。エンゼルス時代の23年から3年連続4度目。日本選手ではマリナーズで01、07、09年に外野手部門で選ばれたイチローの3度を抜いて最多となった。MVPなど栄誉ある5つの表彰をコンプリートした昨年に続き、受賞ラッシュが幕を開けた。1年の努力が報われる受賞ラッシュ