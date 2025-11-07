「鳥取駅前の活気のなさ」は誰のせいか宮崎謙介・元衆議院議員のX上での発言に批判が集まっている。発端は11月1日の以下の投稿。「先日、人生で初めて鳥取県に行ってきた。石破茂氏のお膝元。鳥取の皆様には申し訳ないが、鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてないことから、政治家の力がないことを実感してきたところ。総理を経験されて、さすがに目が覚めたのではないかと思ったのだが。」要するに「石破前首相は