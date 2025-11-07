6日午後に発表された最新のガソリン価格は、前週より10銭高い173円60銭。4週ぶりの値上げとなった。一方で5日には、50年続いたガソリン暫定税率の年内廃止が決定している。今後、廃止までは補助金という形で段階的に値下げされていくことで、廃止を待たずに12月11日には1リットルあたり25.1円安くなる。街の人からは「安くなれば遠出とか車使っての移動とか増えるかな」といった声や「ガソリンは経費なので、それが下がれば会社も