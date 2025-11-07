日本サッカー協会（JFA）は6日、今月の国際親善試合2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表した。28年ロサンゼルス五輪世代で、身長1メートル91のFW後藤啓介（20＝シントトロイデン）が“飛び級”で初のA代表入り。森保一監督（57）も大きな期待を口にした。W杯メンバー入りすれば日本史上最長身FWとなる大器が、優勝を目標に掲げる26年W杯北中米大会で“最終兵器”となる。20歳の大型ストライカーが激戦区の1トップ争いに参戦