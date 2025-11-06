リンナイが急伸している。同社は６日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．０％増の２１６４億１５００万円、最終利益は同３０．０％増の１５９億１８００万円となった。堅調な業況を評価した買いが集まっている。海外では中国で減収減益となった一方、米国とオーストラリアでは製品販売が好調に推移し増収増益となった。日本国内はリフォーム市場の回復基調が続