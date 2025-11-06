ぐるなびは大幅続落。５日取引終了後、上期（４～９月）の連結決算を発表。売上高は６３億７４００万円（前年同期比６．６％増）、営業利益は１億５００万円（同６２．３％減）だった。主力の飲食店販促サービスが堅調に推移した一方、人件費や採用費、固定資産の増加に伴う減価償却費の増加があり、利益を押し下げた。 あわせて、東京証券取引所からスタンダード市場への市場区分変更について承認を受け