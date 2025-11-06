ゲームソフト大手の株式会社カプコンは11月4日、「カプコン二次創作ガイドライン」を公式サイトで公開しました。ユーザーの創作活動を応援する姿勢を示しつつ、作品の利用条件や禁止事項を明確化したもので、同社の公式Xでも告知されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回のガイドラインは、対象となる創作物（イラスト、マンガ、ゲーム、小説、立体作品、音楽、コスプレ衣装や写真、動画など）や、