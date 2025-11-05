ＭＡＲＵＷＡがストップ安の水準となる前営業日比７０００円安の３万５９８０円に売られた。５日午前１０時４０分ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の７６８億円から７５１億円（前期比４．５％増）、営業利益予想を２８８億円から２７０億円（同０．３％増）に引き下げており、嫌気した売りが膨らんでいる。 通期業績予想は９