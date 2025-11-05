貼り絵や書道など介護施設を利用する高齢者の制作した作品展が、5日から大分県日田市で始まりました。 【写真を見る】介護施設の利用者が制作、貼り絵や書道など245点展示「福祉施設交流作品展」始まる大分・日田市 「福祉施設交流作品展」は、日田市の介護用品の販売・レンタル会社が高齢者の生きがい作りを目的に毎年開催しています。 会場には16の介護事業所の利用者がリハビリを兼ねて作った作品245点が展示されていま