¡Öµö¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡½¡½¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤¬£´Æü¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£º¸Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ?¼áÌÀ?¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Ë³èÌö¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¡Ö²ÈÂ²ÉÔºß¤Î±Æ¶Á¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÄÁ¤·¤¯ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¡Ê£±Æü¡Ë¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬