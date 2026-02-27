サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が怪我からの回復へもう一歩前進−。リハビリが最終段階に近づいており、早ければ来月４日、国王杯の準決勝第２戦（対ビルバオ）に出場する可能性もあるという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。情報によるとリハビリはすでにボールを使った段階に入っており、この個別調整の段階を経て全体練習に加わる流れ。あるいは４日の戦線復帰は時間