サッカー・元イングランド代表のデビッド・ベッカムさんに「ナイト」の爵位が授与されました。【映像】ナイトの爵位を授与されたベッカム氏ロンドン郊外のウィンザー城で4日、叙勲式が行われ、ベッカムさん（50）はチャールズ国王から「ナイト」の爵位が授与されました。式典のあとベッカムさんは「私の人生で最も誇りに思う瞬間です」と笑顔で語りました。ベッカムさんはサッカーのイングランド代表として100試合以上に出