学歴詐称疑惑絡みで前市長・田久保眞紀氏（55）が強制失職に追い込まれた静岡県伊東市。抵抗を続けた田久保氏に２度の不信任を突きつけ、引導を渡した市議会は喝采を受けている。 〈証拠画像〉届け出がされていない議長の政治団体に10万円の寄付、受領書も発行、本人は「認識甘かった」   だが今度は追及する側にいた市議会議長にもズサンな政治資金処理疑惑が浮上。また、唯一の“田久保派”市議も代表を務める団体の運営