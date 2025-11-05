「ウイングマン」「電影少女」などで知られる漫画家桂正和氏(62)が4日、自身のXを更新し「私は最近、大きな手術を致しました」と報告した。 【写真】キャップをかぶったイメージの強い桂正和氏脱いだら超カッコよ！ 「最近リポストメインの桂です。ひとつご報告を」の書き出しで、「詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ緩やかにリピリピをしていきます」と現状を淡