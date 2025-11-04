・平河ヒューテがＳ高で新高値、２６年３月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高へ ・アルプスアル大幅高、第２四半期決算は上振れ着地で通期予想を上方修正 ・ファナックは急伸し４年２カ月ぶり高値圏、２６年３月期は一転最終増益の見通し ・住友ファーマが急反発、北米事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正 ・豆蔵が一時Ｓ高、ＡＩロボティクスとモビリティ・オートメーションへの展開力で