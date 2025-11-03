FC東京U-18所属の北原が離脱、RB大宮の小林が代替選出日本サッカー協会（JFA）は11月3日、FIFA U-17ワールドカップ カタール2025に出場するU-17日本代表メンバーの変更を発表した。MF北原槙（FC東京U-18）が怪我のため不参加となり、代替選手としてMF小林柚希（RB大宮アルディージャU18）を追加招集することを決定した。不運が続いている。当初のメンバーではFW瀬尾凌太（桐蔭学園高）が選ばれていたが、負傷によりサガン鳥