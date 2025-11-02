ブラウブリッツ秋田は11月２日、J２第35節でRB大宮アルディージャと敵地で対戦。DF長井一真が前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。長井は18分、敵陣ペナルティアーク内でオリオラ・サンデーのユニホームを右手で引っ張り、背後から倒してしまう。これを決定機阻止と見なされたか、レッドカードを提示され、一発退場となった。 10人での戦いを強いられる秋田は、前半のうちに２失点。後半に巻き返せるか。