06年トリノオリンピック（五輪）のスノーボード男子ハーフパイプ日本代表でタレントの成田童夢（40）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。トランプ米大統領との会談をめぐる高市早苗首相への一部の批判に異を唱えた。高市氏をめぐっては、28日に神奈川県横須賀市の米軍横須賀基地に停泊している米原子力空母「ジョージ・ワシントン」上で行われたトランプ米大統領の演説に「飛び入り参加」した際、トランプ氏の横で拳を上げて笑