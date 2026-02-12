スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛が金メダルミラノ・コルティナ五輪は連日、日本勢が活躍し、列島に感動を呼んでいる。10日放送の日本テレビ系「ZIP！」には、2006年トリノ五輪のスノーボード男子代表が出演。近影と分かりやすい解説に反響が広がった。9日（日本時間10日）に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝。21歳の村瀬心椛が3回目に大技を決めて鮮やかに逆転し、金メダルを獲得した。興奮が冷めやらぬ中、日