JR東日本が2025年10月27日、利用者の少ない線区（平均通過人員2,000人/日未満が中心）の2024年度経営情報を公表しました。鉄道チャンネル編集部では、この公表データを元に、営業係数によるランキング表を作成しました。この記事では、路線の採算性を測る重要な指標である「営業係数」に着目し、特に経営状況が厳しいワースト10区間をランキング形式で解説します。豪雨災害による影響も出た最新のJR赤字路線の現状と、地域交通が抱