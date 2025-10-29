オリックスは２９日、宇田川優希投手、小木田敦也投手、東山玲士投手、大里昂生内野手に来年度の支配下契約を結ばないことを通告したと発表した。４選手ともに、育成契約が打診されるもようだ。３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた宇田川は「この１年、リハビリを頑張って、来年に向けてやっていた。やることは変わらないと思うので、そこは頑張るしかない。ただ投げられるだけじゃ意味がないと思うので、春にはしっかり自