最年長の36歳が…育成出身の24歳に突然「ごちそうさまです」引き出しの多さに日々驚かされる。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎キャンプで、話題をさらっているのが、パドレス・ダルビッシュ有投手。連日、若い投手陣と楽しそうに話している姿が見られるが、伝えたのは技術だけではない。キャンプ休日だった20日の夜、悩める育成出身右腕・宇田川優希投手（オリ