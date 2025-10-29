ケンタッキーフライドチキンは、2025年10月29日から31日までの3日間限定で、「ハロウィン9ピースバーレル」を販売します。単品で買うより500円もお得看板商品の「オリジナルチキン」が9ピースも詰まったボリューム満点のセットが、期間限定で500円もお得に楽しめます。また、10月22日からはネットオーダー限定で事前予約も受付開始。・ハロウィン9ピースバーレルやわらかくジューシーな「オリジナルチキン」は、11種類のハーブとス