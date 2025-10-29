【ケンタッキー】500円お得な9ピースバーレルが3日間限定で登場。《10月29・30・31日限定》

ケンタッキーフライドチキンは、2025年10月29日から31日までの3日間限定で、「ハロウィン9ピースバーレル」を販売します。

単品で買うより500円もお得

看板商品の「オリジナルチキン」が9ピースも詰まったボリューム満点のセットが、期間限定で500円もお得に楽しめます。

また、10月22日からはネットオーダー限定で事前予約も受付開始。

・ハロウィン9ピースバーレル

やわらかくジューシーな「オリジナルチキン」は、11種類のハーブとスパイスで丁寧に味付けし、専用の圧力釜で揚げることで、独特なおいしさを引き出しています。

販売期間は、10月29日から31日まで。

価格は、単品積上げ価格2790円のところ、500円お得な2290円に。

・追加でおトク

「ハロウィン9ピースバーレル」を買うと、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個をがそれぞれ1セット390円。190円もお得になって、好きなだけ追加できます。

販売しない店舗が一部あります。

デリバリーは対象外。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部