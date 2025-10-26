【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館からフランス王室ゆかりの宝飾品が盗み出された事件で、検察当局は２６日、複数の容疑者を拘束したと発表した。人数など詳細は不明だが、仏紙ル・パリジャンは２人が拘束されたと報じた。検察の発表によると、２５日夜に容疑者の身柄を拘束し、うち１人はパリ近郊のシャルル・ドゴール国際空港から出国を試みたところだった。ル・パリジャン紙は、拘束された容疑者２人はパリ近郊のセー