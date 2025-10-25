ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 飛行機のトイレが一斉に「使用不可」 国際線が引き返すトラブル相次… 国内の事件・事故 時事ニュース メ〜テレニュース 飛行機のトイレが一斉に「使用不可」 国際線が引き返すトラブル相次ぐ 2025年10月25日 10時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 飛行機でトイレが一斉に使えなくなるトラブルが相次いでいる 国際線が引き返し、大量のペーパータオルが詰まっていたケースも 背景として飛行機は複数のトイレが1本の配管でつながっているという 記事を読む おすすめ記事 【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」 2025年10月24日 7時0分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分 不倫報道の勝村政信「一人称が“おばあさん”」に読者混乱、ファンを遠ざけた“寄せ書き騒動” 2025年10月24日 16時30分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分