記事のポイント ロレアルはケリング・ボーテ買収発表直後、9カ月累計で約5兆7900億円超の売上を達成した。 フレグランス市場の成長鈍化懸念がある一方で、若年層の需要増やメンズカテゴリーの伸びを背景に強気姿勢を示した。 クリードの買収で富裕層市場への接点を強化し、中東を含む新興市場の拡大によってさらなる成長を狙う。 ロレアルグループ（L’Oréal Group）はケリン・ボーテ（Kering Beauté）の買収を発表した