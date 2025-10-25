今年は高校生が不作を通り越して「凶作」といわれる。各球団の上位指名が軒並み大学生に集中する中、高校生を取りまくったのがオリックスだ。【ドラフト家庭の事情2024】オリ1位・麦谷祐介 暴力被害で高校転校も家族が支えた艱難辛苦 《もう無理》とSOSが来て…1位の石垣をクジで外すと、外れ1位は藤川敦也（18=延岡学園、投手、右投右打）。2位・森陽樹（18=大阪桐蔭、投手、右投左打）、3位・佐藤龍月（18=健大高崎、投手、