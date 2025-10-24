ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦前日の会見に出席した。充実の布陣で2連覇を狙うドジャースに対し、ブルージェイズが昨季のア・リーグ東地区最下位から躍進して32年ぶりのWS進出。会見では、記者から「今回は“ダビデ対ゴリアテ”（巨人対少年）という構図で語られることもある。自分たちがゴリアテだと思う？」