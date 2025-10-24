¤Ä¤¤¤ËÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤Ë¡ÖÂåÍý¿Í¤È·ÀÌó¡×¾ðÊó ¥¨¡¼¥¹¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡ÈÍè¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡É¤ÎÀÄ¼Ì¿¿µð¿Í¤¬22Æü¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤È²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À²¬ËÜ¤¬¤³¤¦¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊMLBÄ©Àï¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¹Ô¤­¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£°ì·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È