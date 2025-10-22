台湾で「会社の社員旅行の行き先が墾丁（台湾南部の有名観光地）から日本の香川に変更された」との投稿が物議を醸す中、「日本旅行の達人」も論争に加わった。台湾メディアの中時新聞網が21日に報じた。台湾では国内旅行の価格が高騰しており、「海外旅行の方が得」との言説がネットで流行している。先日には、「社員旅行が予算不足のため、墾丁での3泊4日から香川での4泊5日に変更された」とのSNS上の投稿が大きな話題になった。