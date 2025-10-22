10月20日、活動休止中だった「モーニング娘。’25」の北川莉央が、年内でグループと所属事務所から卒業することを発表した。ファンの混乱が冷めやらぬなか、卒業後の“進路”が波紋を広げている。「4月以降、北川さんはハロー! プロジェクトのルールに反する事案を理由に、活動休止していました。7月には、秋ごろの活動再開を目指していると伝えられましたが、20日の発表によれば、事務所と話し合いをした結果、北川さんの意思を