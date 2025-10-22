放送倫理・番組向上機構（BPO）が10月21日に公表した意見書で、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）の捏造編集問題の“真相”が明らかになった。当初、原因は「フリーディレクターの暴走」とされていたが、番組側の組織的な加担が判明したのだという。芸能記者が事の経緯を振り返る。「3月24日の放送のなかで、中国人女性が『中国ではカラスをみんな食べている』と発言したかのように編集されました。実際には、女性は自炊の鍋