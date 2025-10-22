放送倫理・番組向上機構（BPO）が10月21日に公表した意見書で、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）の捏造編集問題の“真相”が明らかになった。当初、原因は「フリーディレクターの暴走」とされていたが、番組側の組織的な加担が判明したのだという。芸能記者が事の経緯を振り返る。

「3月24日の放送のなかで、中国人女性が『中国ではカラスをみんな食べている』と発言したかのように編集されました。実際には、女性は自炊の鍋料理について『とにかく煮込んで食べて終わり』と答えただけで、カラスを食べるという話は一切していません。この捏造編集は当初、約1年半にわたり番組に関わってきた外部のフリーディレクターが『より面白くしたい』という狙いで発言を捏造したもので、まるで個人の判断であるかのように報じていました」

だが、今回のBPO意見書で衝撃的な事実が判明した。

「フリーディレクターが最初に編集した取材VTRを見て、制作会社のチーフディレクターが『オチが弱い』とダメ出しをしていたというのです。つまりはフリーディレクターの独断ではなく、上司からの指示が捏造を誘発してしまったというわけです。フリーディレクターは『失敗したら次の仕事がもらえない』というプレッシャーから、チーフの指示に従わざるを得なかったということです」（同前）

驚くべきはその隠ぺい行為だ。

「捏造VTRを見た日テレの演出担当者が制作会社のチーフディレクターに『めちゃくちゃな編集をしていないか』と確認した際、チーフはあっさり否定していたというのです。つまり、組織ぐるみで問題を隠ぺいしていた可能性があります」（同前）

チーフディレクターの「オチが弱い」発言と番組幹部の加担について、X上では日テレに呆れる声が次々と投稿されている。

《ヤラセの原因は、だいたいそれ。このチーフは猛省すべき》

《あーこれはアウトですねー。最悪だと思う》

《この状況は日テレの製作陣で常態化してないだろうか…》

《『オチが弱い』ってこれで番組終了に一歩前進したな》

芸能プロ関係者は問題の深刻さをこう指摘する。

「『オチが弱い』というダメ出しは1度や2度ではないはずです。番組が組織的に関与していたとなると、表面化していないだけで、ほかにも“過度な編集”がおこなわれていないのか疑問ですね。そもそも、チーフディレクターの関与が判明するまで時間がかかったことについても疑問です。いずれにせよ番組の“体質改善”が急ぎ求められますね」

フリーランスに厳しいプレッシャーをかけ、問題が起きたら責任を押し付ける構造が変わらない限り、今後も同じことが繰り返されるだろう。番組の信頼回復への道のりはまだまだ険しいようだ。