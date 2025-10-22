長男の出産時に3カ月の育休を取得したパパ頭さん(@nonnyakonyako)。次男の出産でも育休を取得し、新生児は妻、長男の世話はパパ頭さんが担当するという分担でスタートした。料理、入浴、爪切り、歯磨きもこなせるため、「私は超パパだ！」と育児に自信を持っていたが、初日から大きな挫折を味わうことになる。今回は、Xに投稿された『日々のつぶやき。』より『育休最初の日』を紹介するとともに、インタビューを届けよう。【漫画】