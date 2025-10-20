２０２４年のイベント 岡山県木材組合連合会は、岡山県産の木製品の魅力をＰＲし、販路拡大を目指す「おかやま木材フェスティバル」を10月26日、イオンモール岡山で開きます。 会場には製材業者など県内19社・団体がブースを出展し、木造住宅の魅力をPRするパネル展示や木製おもちゃの展示、販売などが行われます。ワークショップなどの体験コーナーや木造住宅相談コーナーも設