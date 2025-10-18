10月15日、参議院で自民党と政治団体「NHKから国民を守る党」の齊藤健一郎議員が会派を組み「自民党・無所属の会」を結成したと明らかになった。【写真】自民党前総裁・石破首相夫人の「見なきゃよかった…」ワンピース姿総務大臣時代にNHKを“敵視”斎藤氏は実業家のホリエモンこと堀江貴文氏の秘書兼運転手を経て政治家に転身した人物として知られる。これまでの流れを政治ジャーナリストが整理する。「石破首相の退陣表明を