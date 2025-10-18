「ママスタセレクト」とママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」では、「ローンを組んだことはありますか？」というテーマでアンケート調査を実施。35,578人のママから回答が寄せられました。ママたちのローン事情とその背景にある考え方を、寄せられたコメントとともに紹介します。住宅ローンや車のローン、教育ローンなど、どのような目的でローンを利用しているのか、またローンを避ける理由とは？4つの選択肢別に、詳しく