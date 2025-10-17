高病原性鳥インフルエンザの発生を想定した防疫訓練が17日大分市で行われ、県など関係機関が初動対応の手順を確認しました。 【写真を見る】鳥インフルエンザの発生想定訓練県・自衛隊など300人が初動対応を確認大分 この訓練は、高病原性鳥インフルエンザが発生した際に迅速な対応につなげるため、県が毎年実施しています。 17日は県の職員や自衛隊員らおよそ300人が参加し、10万羽を飼育する大分市内の養鶏場で、鳥インフ