「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連勝し、アドバンテージを含み３勝０敗として２年連続日本シリーズ進出に早くも王手をかけた。０-０の投手戦で迎えた八回、柳田が均衡を破る３ランを左翼席に突き刺した。小久保監督は「あそこで打つのがスーパースターですね」と激賞だった。２戦続けて、相手先発が降板した直後に一発が飛び出した。「（日