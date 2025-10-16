埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男が現場まで自転車で来ていたとみられることが分かりました。木村斗哉容疑者（22）は15日未明、鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで入所者の小林登志子さん（89）に刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いが持たれていて、死亡した別の入所者の女性についても木村容疑者の犯行とみられています。木村容疑者と同じアパートの住人：（木村容疑